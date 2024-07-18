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ВС РФ нанесли удар по укрывавшимся в доме депутата украинским военным

Российская армия атаковала украинских военных, укрывавшихся в доме депутата

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Вооруженные силы России атаковали украинских военных, скрывшихся в доме депутата городской рады Волчанска. Об этом пишет газета «Известия».

Российские военные обнаружили местоположение украинских военнослужащих и атаковали дом при помощи дронов-камикадзе. В результате атаки строение загорелось, где, вероятно, находились украинские военные.

Также в Волчанске был уничтожен полевой склад боеприпасов в лесу из-за серии авиаударов, вызвав детонацию боеприпасов.

Российские военные продемонстрировали использование тактики дистанционного минирования. Согласно данным Минобороны РФ, за сутки были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также сбиты управляемая авиабомба Hammer, реактивные снаряды HIMARS и 59 украинских беспилотников. На передовой также были захвачены опорные пункты, уничтожено множество бойцов и артиллерии противника.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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