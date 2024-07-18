В Киеве произошел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в столице Украины. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам Кличко, в городе произошли взрывы на левом берегу Днепра. Также чиновник сообщил о пожаре в Дарницком районе Киева. В столице Украины и еще 15 ее регионах перед взрывом звучала воздушная тревога. Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве.

До этого в Одесской области Украины произошел взрыв. Также сообщалось, что 16 июля получили повреждения объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.