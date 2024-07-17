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Воронежская область под угрозой нападения БПЛА

Губернатор Воронежской области сообщил о угрозе БПЛА над регионом

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Антон Вергун/РИА Новости

Опасность атаки дронов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Глава субъекта добавил, что все силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности. Вместе с этим он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС РФ и местного правительства.

До этого в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник.

Дрон самолетного типа был сбит около 16:00 мск. Конкретное место происшествия не называется. В этот же день БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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