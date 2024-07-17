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Военный эксперт объяснил, почему самолет МиГ-31БМ является угрозой для F-16

Военный эксперт Литовкин: F-16 для МиГ-31БМ является легкой целью

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал опасения польских журналистов относительно уязвимости американского истребителя F-16 перед российским МиГ-31БМ. Он напомнил, что последний является самолетом дальнего поражения, который летает в радиусе 2500 км.

«Тем более что у него есть полный набор ракет «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», в том числе он основной истребитель, который несет сегодня гиперзвуковую ракету «Кинжал». А сражаться с F-16 МиГ-31 может, безусловно, но смысла в этом нет», — сказал Литовкин.

По его мнению, F-16 является слишком ничтожной целью для тяжелого истребителя МиГ-31БМ со столь большим радиусом действия. Также эксперт выразил уверенность, что угрозой для западных самолетов будет не только российская авиация, но и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как писало польское издание Komputer Swiat, российские МиГ-31БМ станут главной угрозой для переданных Украине истребителей F-16.

В материале говорится, что недавно российские военные получили новую партию самолетов МиГ-31БМ. Журналисты отмечают, что F-16 будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если их оснастят ракетой AIM-120.

В июле агентство Bloomberg сообщило, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

Ранее в США заявили, что Украине нечего противопоставить российским МиГ-31.

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