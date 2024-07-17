Омбудсмен заявила о сложностях при обмене пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что при обмене военнопленными с Украиной диалог идет непросто.

Омбудсмен отметила, что еще немало российских военнослужащих остаются в украинском плену. Москалькова также выразила благодарность Минобороны РФ и спецслужбам, которые способствуют возвращению пленных к своим близким.

До этого пресс-служба российского оборонного ведомства сообщала, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории были возвращены 95 российских военных.

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что украинская сторона собирается провести «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией. По его словам, в подготовке к нему помогают ОАЭ.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.