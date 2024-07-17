Из украинского плена вернули 95 российских бойцов

В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военных, находившихся в плену. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что взамен переданы 95 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

14 июля уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона собирается провести «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией. По его словам, в подготовке к обмену Украине помогают ОАЭ.

При этом за несколько дней до этого — 9 июля — Лубинец исключал возможность обмена большим количеством военнопленных. Омбудсмен пояснил, что на это влияет разница в числе пленных российских и украинских бойцов.

Ранее Россия и Украина совершили обмен военнопленными в формате 90 на 90.