В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Новоивановка, расположенное в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, одной из целей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стал грузовой автомобиль. В результате удара пострадал водитель транспортного средства.

«В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — добавил врио губернатора.

Смирнов уточнил, что все пострадавшие были направлены в Суджанскую районную больницу. Врачи уже приступили к их лечению.

Утром 17 июля поселок Теткино в Глушковском районе Курской области также подвергся атаке украинского БПЛА. Бойцы ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на здание пожарной части.

Как рассказал врио главы региона, ранения получил находившийся здесь дежурный спасатель. Его доставили в Глушковскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Курской области при атаке дронов был серьезно поврежден завод низковольтной аппаратуры.