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Военный эксперт назвал провокацией пролет самолета ВВС Британии над Украиной

Военэксперт Леонков: пролет самолета Grob над Украиной является провокацией

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MaxSpeed/CC BY 3.0

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о пролете учебно-пилотажного самолета Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании над территорией Украины. По его мнению, аппарат могли передать Киеву в качестве военной помощи.

«Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», — рассуждает эксперт.

При этом действия противника он назвал провокацией. По его словам, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют российские системы противовоздушной обороны (ПВО). После подобного полета Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать английские самолеты для разведки, предположил эксперт.

Британский борт показался на радарах 16 июля в 18:26 по московскому времени над Кировоградской областью Украины и пролетел через различные области страны, включая Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Черниговскую.

Сообщалось, что самолет пролетел над территориями, контролируемыми ВСУ, а также частями ДНР и Запорожской области. В 1:32 по московскому времени судно исчезло с радаров в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.

Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции (СВО).

Ранее над территорией Украины пролетел пассажирский самолет.

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