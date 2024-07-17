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Оператор БПЛА: у ВСУ под Харьковом почти не осталось советской техники

РИА Новости: под Харьковом ВСУ используют западную и украинскую технику

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U.S. Air Force/Global Look Press

Оператор «Ланцета» группировки войск «Север» с позывным «Ёж» рассказал РИА Новости, что в Харьковской области ВСУ используют преимущественно технику НАТО и продукцию ВПК Украины.

По его словам, украинская армия все меньше использует советские экземпляры техники.

«Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия – БТР, такие как М113, и так далее. Потому что советская, скорее всего, у них заканчивается», — рассказал «Ёж».

Оператор отметил, что кроме западной техники украинские военные массово используют продукцию украинского ВПК.

11 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ используют большое количество западной военной техники на Харьковском направлении.

До этого военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области для организации контрнаступления.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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