Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer и 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбита управляемая авиабомба Hammer британского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотников», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также стало известно об уничтожении российской группировкой войск «Центр» украинского бронетранспортера М113 производства США. Российские военнослужащие также уничтожили две гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовики группировки войск «Север» захватили и зачистили позиции ВСУ, а также взяли в плен украинских военнослужащих . Уточнялось, что российские военные обнаружили скопление украинских солдат с помощью беспилотника.

Ранее в ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.