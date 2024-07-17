Польские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине

Российские самолеты МиГ-31БМ станут главной угрозой для переданных Украине истребителей F-16. Об этом пишет польское издание Komputer Swiat.

«Дебют самолетов F-16 в Украине – вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым опасным противником станут МиГ-31, оснащенные чрезвычайно опасными ракетами Р-37», — пишут авторы статьи.

В материале говорится, что недавно российские военные получили новую партию самолетов МиГ-31БМ. Журналисты отмечают, что F-16 будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если их оснастят ракетой AIM-120.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

Ранее компания «ФОРЭС» пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16.