На Украине решили искать призывников по принципу интернет-таргетинга

Украинское минобороны намерено искать подлежащих призыву граждан по принципу интернет-таргетинга. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Черногоренко.

Она объяснила, что украинские военкоматы формируют перечни призывников по навыкам и возрасту, запрошенным генштабом ВСУ. Все эти данные вносят в систему «Оберег», которая, как утверждает Черногоренко, позволяет сделать процесс рассылки повесток более целевым.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны», — сказала замминистра обороны Украины.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация населения осуществляется в соответствии с планом. При этом глава государства пожаловался на нехватку площадок для тренировок новобранцев, назвав ее одной из основных проблем в рамках призыва.

Позднее в Раде заявили, что подлежащие призыву граждане Украины не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию, так как на одного человека отводится от пяти до семи минут.

Ранее в МИД Венгрии обвинили Украину в нарушении прав человека при мобилизации.