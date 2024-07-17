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На Украине решили искать призывников по принципу интернет-таргетинга

Власти Украины используют принцип таргетированной рекламы для поиска призывников

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Shutterstock/Mehaniq

Украинское минобороны намерено искать подлежащих призыву граждан по принципу интернет-таргетинга. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Черногоренко.

Она объяснила, что украинские военкоматы формируют перечни призывников по навыкам и возрасту, запрошенным генштабом ВСУ. Все эти данные вносят в систему «Оберег», которая, как утверждает Черногоренко, позволяет сделать процесс рассылки повесток более целевым.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны», — сказала замминистра обороны Украины.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация населения осуществляется в соответствии с планом. При этом глава государства пожаловался на нехватку площадок для тренировок новобранцев, назвав ее одной из основных проблем в рамках призыва.

Позднее в Раде заявили, что подлежащие призыву граждане Украины не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию, так как на одного человека отводится от пяти до семи минут.

Ранее в МИД Венгрии обвинили Украину в нарушении прав человека при мобилизации.

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