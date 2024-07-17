Алаудинов заявил о возможности скорого завершения СВО

Для завершения военной спецоперации в этом году есть «все предпосылки». С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки», - сказал военный.

При этом он отметил, что свои прогнозы формирует на основе Священного писания.

По словам генерала, «Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят».

До этого Алаудинов утверждал, что противники уже «посыпались» по всем фронтам, а военные РФ, напротив, каждые несколько дней захватывают новые территории и населенные пункты. Генерал-майор подчеркнул, что даже после победы России враги будут пытаться нанести ей вред, но у них ничего не получится.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.