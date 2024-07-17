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Ключевые объекты энергетики Запорожской области повреждены из-за атаки ВСУ

В Запорожской области после обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифного регулирования региона.

Отмечается, что повреждения сказались на стабильности электроснабжения, вызвав перебои в подаче электроэнергии для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Михайловском, Веселовском и Васильевском округах.

В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Пологовского и Токмакского округов, говорится в сообщении.

16 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что на части региона произошли веерные отключения электричества. По его словам, причиной проблем стал сбой в работе генерирующего оборудования.

До этого сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции выявлены неполадки. Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования станции в южных регионах России ввели временные ограничения потребления электроэнергии.

Ранее в Днепре перестала работать половина светофоров.

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