В украинском городе за ночь сожгли пять машин военнослужащих

Сразу пять автомобилей, которые принадлежали солдатам вооруженных сил Украины (ВСУ), подожгли в ночь на 17 июля в Одессе. Об этом пишет Telegram-канал ТСН со ссылкой на местные паблики.

«Сообщается, что только этой ночью пылали пять машин [военных]», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не приводится.

16 июля также сообщалось о поджоге машины военного на улице Академика Королева в Одессе. В результате инцидента никто не пострадал.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. В частности во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады, на месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело о «препятствовании законной деятельности ВСУ».

Ранее сообщалось, что полиция Украины задержала поджигателя двух машин военнослужащих в Ровно.