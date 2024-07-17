Российские военные уничтожили бронетранспортер M113 производства США

Российская группировка войск «Центр» уничтожила украинский бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также уничтожили две гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ под Херсоном.

Военный эксперт Андрей Марочко также заявлял, что российские войска за последние несколько суток уничтожили около 10 водных переправ ВСУ через реку Оскол вблизи Купянска в Харьковской области.

Утром 17июля Минобороны РФ сообщало, что штурмовики группировки войск «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, а также взяли в плен военнослужащих ВСУ. Уточнялось, что российские военные обнаружили скопление украинских солдат с помощью беспилотника.

Ранее в ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.