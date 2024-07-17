Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили бронетранспортер M113 производства США

МО: российские войска уничтожили бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российская группировка войск «Центр» уничтожила украинский бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также уничтожили две гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ под Херсоном.

Военный эксперт Андрей Марочко также заявлял, что российские войска за последние несколько суток уничтожили около 10 водных переправ ВСУ через реку Оскол вблизи Купянска в Харьковской области.

Утром 17июля Минобороны РФ сообщало, что штурмовики группировки войск «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, а также взяли в плен военнослужащих ВСУ. Уточнялось, что российские военные обнаружили скопление украинских солдат с помощью беспилотника.

Ранее в ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами