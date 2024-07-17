Россия может пригласить международных экспертов для изучения фактов применения химоружия ВСУ

Россия может пригласить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для изучения фактов использования Вооруженными силами Украины химоружия, однако на данный момент данный вопрос не рассматривается. Об этом заявил постоянный представитель при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.

«Мы пока нет, но мы такого сценария не исключаем. Если понадобится наглядное их участие, то мы их пригласим», – сказал Тарабрин, добавляя, что пока Москва не рассматривает данный вопрос в практическом плане.

В начале июля эксперты ОЗХО посетили на Украину для оказания технической помощи. В страну в рамках соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева были доставлены десятки детекторов отравляющих веществ LCD 3.3. Кроме того, эксперты провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Госслужбы Украины по ЧС.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что планы союзников Украины по применению химического оружия вызваны плохим положением украинской армии на поле боя.

Ранее стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия.