Германия в следующем году вдвое сократит военную помощь Киеву

Правительство Германии в 2025 году намерено выделить на военную помощь Украине вдвое меньше, чем в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ.

В 2025 году страна намерена выделить Украине €4 млрд, тогда как в 2024 году эта сумма составит €8 млрд.

Отмечается, что принять документ планируется 17 июля. Он включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, созданный для достижения показателей по расходам стран НАТО.

По информации агентства, составление бюджета на 2025 год было сложным, поскольку министр финансов Германии Кристиан Линднер требовал «фискальной консолидации после более высоких расходов во время пандемии COVID-19 и недавнего энергетического кризиса».

Накануне издание Responsible Statecraft предупредило, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет экс-президент Дональд Трамп, а вице-президентом при нем станет сенатор Джей Ди Вэнс.

7 июля издание The Independent написало, о сокращении помощи со стороны Франции.

Ранее экс-депутат Рады допустил сокращение помощи Украине со стороны Лондона.