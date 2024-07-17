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В США назвали главное преимущество российских МиГ-31БМ

MWM: российские истребители МиГ-31БМ востребованы из-за характеристик радара

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РИА «Новости»

Истребители-перехватчики российского производства МиГ-31БМ (в кодификации НАТО — Foxhound) широко востребованы благодаря своим исключительным летным характеристикам и мощной бортовой радиолокационной станции (РЛС). Об этом говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Foxhound обладает не только большой дальностью действия, но и самой высокой в мире крейсерской скоростью, близкой к 2,3 числа Маха, и самым большим в мире радаром Н007 «Заслон»», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что «Заслон» более чем в три раза превышает размеры самых крупных радаров, используемых истребителями западных стран. В ходе специальной военной операции на Украине мощный радар МиГ-31БМ позволял самолетам реализовывать максимальную дальность ракет класса «воздух-воздух» Р-37М, что делает его эффективным средством воздушной обороны.

До этого сообщалось, что Нижегородский авиационный завод «Сокол», принадлежащий «Ростеху» передал министерству обороны РФ первую в 2024 году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, отремонтированных и модернизированных.

Ранее на Западе отметили эффективность российских планирующих авиабомб.

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Операция на Украине
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