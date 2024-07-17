В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Любые подрывы Крымского моста являются преступлениями без срока давности. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он упомянул о терактах на мосту в октябре 2022 года и июле 2023 года. По его словам, это военные преступления, которым нет оправданий, поэтому всем виновным должны вынести приговор за нападение на мирных граждан и инфраструктуру.

Парламентарий уверен, что всех причастных к подрывам, включая заказчиков и организаторов, установят и накажут. Он считает, что у таких процессов не должно быть сроков давности.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике собираются приступить к подсчету ущерба от украинских террористических актов, совершенных на Крымском мосту. По его словам, работа будет организована на высоком уровне, к ней привлекут экспертов.

Константинов также подчеркнул, что после совершенных терактов власти усилили меры безопасности на мосту.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.