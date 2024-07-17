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В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Шеремет: теракты на Крымском мосту не имеют срока давности

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Любые подрывы Крымского моста являются преступлениями без срока давности. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он упомянул о терактах на мосту в октябре 2022 года и июле 2023 года. По его словам, это военные преступления, которым нет оправданий, поэтому всем виновным должны вынести приговор за нападение на мирных граждан и инфраструктуру.

Парламентарий уверен, что всех причастных к подрывам, включая заказчиков и организаторов, установят и накажут. Он считает, что у таких процессов не должно быть сроков давности.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике собираются приступить к подсчету ущерба от украинских террористических актов, совершенных на Крымском мосту. По его словам, работа будет организована на высоком уровне, к ней привлекут экспертов.

Константинов также подчеркнул, что после совершенных терактов власти усилили меры безопасности на мосту.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.

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Атаки на Крымский мост
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