В Минобороны РФ подтвердили информацию о сбитых дронах ВСУ над Брянской областью

Дежурные средства российской ПВО сбили над Брянской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженных силы Украины (ВСУ) планировали устроить террористическую атаку на территории РФ. Украинские солдаты запустили два беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены.

Сначала о сбитых беспилотниках говорил глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Богомаз поблагодарил военных за уничтожение беспилотников.

Накануне украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области, ранен местный житель.

В тот же день жителя Воронежской области ранило при падении осколков беспилотника ВСУ. Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Во время инцидента в поселке пропадало электричество, но все уже восстановили.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.