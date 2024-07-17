Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Два дрона Вооруженных сил Украины уничтожены в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Богомаз также поблагодарил военных за уничтожение беспилотников.

Накануне украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области, ранен местный житель.

В тот же день жителя Воронежской области ранило при падении осколков беспилотника ВСУ. Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Во время инцидента в поселке пропадало электричество, но все уже восстановили.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.