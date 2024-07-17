Экс-чиновник Госдепа назвал ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция совершили ошибку, когда приняли решение вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший чиновник Государственного департамента Энн Райт, слова которого передает финское издание Iltalehti.

«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами», — сказал он.

13 июля бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что совместная декларация стран — членов НАТО по итогам саммита блока в Вашингтоне стала «пугающим предостережением» о том, что альянс представляет угрозу для мира на пространстве от Балтики до Тихого океана.

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс состоялось 4 апреля 2023 года. Так как сухопутная граница между Россией и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами НАТО практически удвоилась. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года.

Ранее Дмитрий Медведев оценил заявления о планах России напасть на страны НАТО.