Возле Харькова заметили самолет британских ВВС

Военный учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании был замечен в воздушном пространстве над территорией Украины. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

В частности, речь идет о полете над Харьковом.

Борт показался на радарах во вторник в 18:26 по московскому времени над Кировоградской областью Украины и пролетал через различные области страны, включая Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Черниговскую.

Также отмечается, что самолет пролетел над территориями, контролируемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также частями ДНР и Запорожской области.

В 1:32 по московскому времени самолет исчез с радаров в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.

Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции (СВО).

23 мая над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский самолет. Это был Boeing компании Turkish Airlines. Об этом также свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Ранее в НАТО оценили возможность ударов по российским самолетам над Украиной.