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Названы причины открытия офиса НАТО на Ближнем Востоке

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что НАТО открыло офис на Ближнем Востоке для войны

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Johanna Geron/Reuters

Новый офис НАТО на Ближнем Востоке был открыт с целью поиска новых вызовов и угроз. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Geopolitical Trends.

По словам экс-сотрудника разведки, НАТО не смогло достичь своих целей на Украине, используя ее как прокси-конфликт, и теперь ищет новые способы оправдать свое существование через разжигание новых конфликтов.

По мнению эксперта, НАТО стремится найти новых врагов для поддержания своей актуальности.

Джонсон указал, что альянс планирует сосредоточиться на Ближнем Востоке, где он намерен укрепить свою присутствие.

В совместном заявлении членов НАТО говорится о планах усилить деятельность на южном направлении, открыть офис в Аммане, столице Иордании, и продолжить сотрудничество с иракскими властями.

Также совместная декларация участников саммита блока содержит пункт и о будущем Украины в альянсе. Альянс намерен также поддерживать реформы в сферах демократии и безопасности на Украине и на ежегодной основе продолжать их оценку.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

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