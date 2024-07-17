В МИД сообщили, что США сняли ограничения на удары по территории России

США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, слова которого передает ТАСС.

Дипломат считает, что американская сторона «грезит иллюзиями собственного превосходства», а Вашингтон хочет нанести Москве «стратегическое поражение». После этого американская сторона планирует «отсидеться в безопасности».

Полищук отметил, что подобные действия могут понести за собой непредсказуемые последствия как для США, так и для всего мира.

16 июля советник штаба Дональда Трампа Крис Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев заявил, что администрация Джо Байдена провоцирует Россию в вопросе Украины. По его словам, мир находится на пороге третьей мировой войны. Ласивита обвинил власти Соединенных Штатов в том, что они разрешили Украине бить американским оружием по России.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России.

Ранее в США назвали главную ошибку НАТО в вопросе Украины.