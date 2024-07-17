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МВД объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск Украины

МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Федорова

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МВД РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Федорова. Это следует из базы МВД.

«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — сказано на сайте. При этом не уточняется, по какой статье он разыскивается.

2 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя.

В этот же день МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Нестеренко.

До этого Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина.

Ранее на Украине объявили в розыск Ротенбергов.

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