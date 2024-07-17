Россия является страной с самым большим количеством артиллерийских систем и налаженными поставками снарядов. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

В статье говорится, что у российской армии больше артиллерии, чем у любых других вооруженных сил в мире. В частности, у России втрое больше артиллерийских систем, чем у армии США.

В настоящее время в Вооруженных силах РФ используется комбинация советских самоходных гаубиц, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых орудий, таких как 2С33 «Мста-СМ2».

Россия, утверждает журнал, также наладила надежную сеть поставок боеприпасов, ее военно-промышленный комплекс производит за месяц до 250 тысяч артиллерийских снарядов.

До этого в Государственном департаменте заявили, что США в три раза нарастят производство боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов.