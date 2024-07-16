C начала военной спецоперации российские вооруженные силы уничтожили около 60 ракетных систем HIMARS американского производства. Об этом сообщил источник «Военной хронике».

За время конфликта на Украине, Киеву было передано не менее 55 различных типов вооружений, пишет издание.

16 июля сообщалось, что российское орудие «Мальва» выдержало попадание снаряда от HIMARS. Об этом сообщалось в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Ростех». Публикация сопровождается фотографиями орудия, подвергшегося удару управляемого реактивного снаряда GMLRS. На кадрах видно, что поражающим элементам боеприпаса HIMARS удалось пробить колеса машины. Но другая их часть только застряла в корпусе гаубицы или вовсе отскочила от ее остекления.

Американская реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину ее боекомплекта. Об этом говорится на сайте ее производителя Lockheed Martin.

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Ранее в США рассказали о способности РФ перехватывать ATACMS и Storm Shadow.