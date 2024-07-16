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Лидер «Ночных волков» рассказал о «байкерах-сатанистах» в ВСУ

Лидер «Ночных волков»: байкеры из проамериканских клубов воюют на Украине

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«А почему, собственно, только Bandidos? А что, разве «Ангелы Ада» (англ. Hells Angels — американский мотоклуб — «Газета.Ru») не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют. И не просто в ВСУ, а в нацбатальонах — в «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и прочих. У них давние братские отношения с Вельзевулом», — рассказал байкер.

«Хирург» отметил, что члены аффилированных с США мотоклубов торговали оружием в Киеве во время евромайдана в 2013-2014 годах.

Байкер добавил, что такое происходит, когда сатанизм становится одной из официальных религий в стране. Он напомнил о конгрегации церкви сатаны в США, в которую входит «большая четверка» американских мотоклубов — Hells Angels, Outlaws, Pagans и Bandidos.

«Хирург» подчеркнул, что «борьба с этой страной и тем, что она представляет, действительно становится борьбой с сатанизмом».

До этого источник в правоохранительных органах сообщал, что члены международного мотоклуба Bandidos принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии. При этом официальные представительства организации продолжают функционировать на территории России.

Ранее стало известно, как в России изгоняют бесов.

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