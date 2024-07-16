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В зоне СВО впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал»

«ВД»: бойцы ВС РФ взяли в плен первых членов украинского батальона «Шквал»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские солдаты впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

Данное формирование относится к 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав вошли осужденные граждане, которые были амнистированы в рамках мобилизации.

В материале отмечается, что бойцов «Шквала» направили на Авдеевское направление для проведения контратаки. В частности, нескольких членов батальона заметили у села Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Здесь же их и взяли в плен.

«Российские военные взяли в плен первых солдат украинского батальона «Шквал», — говорится в публикации.

Незадолго до этого «Военное дело» со ссылкой на источники сообщило об отступлении украинских солдат из восточных районов Новоселовки Первой. Журналисты не исключили, что из-за риска окружения в скором времени бойцы ВСУ покинут и западные районы населенного пункта.

11 июля в генеральном штабе ВСУ заявили, что в настоящее время самой «горячей точкой» в зоне боевых действий является Покровское направление в ДНР. Кроме того, украинские войска оказались в сложной ситуации на Торецком и Кураховском направлениях.

Ранее в Харьковской области российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены ВСУ.

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