Сырский доложил Зеленскому о ситуации на основных направлениях

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в районе Покровска, Торецка, Часова Яра, Купянска и Волчанска. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел ставку главнокомандующего, на которой Сырский представил свой доклад о ситуации на основных направлениях, а также о «замыслах российских войск» и ответе Украины на них.

«Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник генштаба Анатолий Баргилевич», — написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что на ставке также обсуждалась тема вооружения, включая производство снарядов, дронов и техники, а также поставки от союзников страны.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти пытаются отстранить представителей руководства ВСУ, которые понимают последствия возможного нового украинского наступления.

Ранее в Раде обвинили министра обороны в потере контроля над ВСУ.