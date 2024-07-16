Бойца «Азова», расстрелявшего солдата ВС РФ, призвали привлечь к ответственности

Военное руководство Украины пыталось продемонстрировать собственную безнаказанность, обнародовав видео с расстрелом российского бойца одним из членов батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что только живодеры добивают раненых и безоружных. Такие люди ни во что не ставят человеческие права и международные гуманитарные нормы, отметил дипломат.

«Показывать эти «подвиги» окружающим — это демонстрация собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Мирошник обратил внимание, что украинские власти под прикрытием стран Запада игнорируют международное право. Тем не менее Москва намерена добиваться проведения расследования всех военных преступлений, совершенных Киевом.

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они (украинские военные и чиновники. — «Газета.Ru») должны получить международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» — резюмировал посол.

15 июля в Telegram-каналах батальона «Азов» и пресс-службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел российского бойца одним из членов упомянутого формирования. На кадрах видно, как представитель ВСУ идет по блиндажу, в который были закинуты несколько гранат. В какой-то момент мужчина замечает солдата Вооруженных сил РФ, последний выглядит растерянным и не пытается оказывать сопротивление. Более того, он приподнимает руки, будто собирается сдаться в плен. Но член «Азова» решает не ждать и несколько раз стреляет в другого мужчину.

Ранее в Кремле прокомментировали расстрел российского военнослужащего бойцом «Азова».