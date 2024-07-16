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Приставы арестовали банковские счета ветерана СВО

«АиФ»: приставы арестовали пенсионный счет бойца СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Новосибирске судебные приставы арестовали счета Дмитрия Ленькова — ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине, который лишился ноги в боевых действиях. Об этом мужчина рассказал журналистам «АиФ».

«Сейчас у меня возникла проблема — незакрытые кредиты, по которым «накапали» большие проценты. И теперь приставы арестовали даже пенсионный счет», — рассказал боец СВО.

Леньков отправлялся в зону боевых действий дважды, он проходил службу и в Минобороны, и в рядах ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги он был награжден орденом Мужества. В одном из боев был ранен.

Несмотря на участие новосибирца в боевых действиях, приставы арестовали его счета, в том числе и тот, на который Леньков получает социальные выплаты.

Помогают ему в сложившейся проблеме в Фонде «Защитники Отечества». Леньков отметил, что там работают «очень отзывчивые люди».

До этого сообщалось, что единовременная выплата военнослужащим-контрактникам и добровольцам специальной военной операции на Украине будет увеличена вдвое, до 500 тысяч рублей в республике Марий Эл.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о темпах по набору в объединенную группу войск.

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