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Названо число отраженных за сутки атак ВСУ в зоне ответственности «Севера»

Минобороны РФ: группировка «Север» за сутки отразила пять атак украинских войск

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РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что атаки на позиции Вооруженных сил РФ организовали формирования 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады украинских войск. Однако бойцы ВСУ потерпели неудачу.

Кроме того, за данный промежуток времени военнослужащие «Севера» нанесли поражение живой силе и технике еще трех бригад ВСУ. Места их дислокации зафиксировали в районе населенных пунктов Старица, Волчанск и Липцы на территории Харьковской области.

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа», — рассказали в ведомстве.

Также российские солдаты ликвидировали одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и одну американскую гаубицу M777. Вместе с ними формирования ВСУ лишились одной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» и одного орудия Д-20, говорится в публикации.

Ранее участникам СВО пообещали крупное денежное вознаграждение за первый сбитый истребитель F-16 или F-15.

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Операция на Украине
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