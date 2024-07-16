Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков назвал число погибших жителей Белгородской области с начала СВО

Гладков: с начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей

close
100%
Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Белгородской области с начала СВО погибли свыше 200 мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

Помимо них, ранения получили свыше 1,1 тыс. человек.

В последний раз в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка и города Шебекино в Белгородской области пострадали четыре человека 16 июля.

Также Гладков рассказывал, что младенец получил ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области со стороны украинских войск. Он сообщил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего из-за действий украинских солдат в тот день пострадали четыре человека.

До этого Следственный комитет сообщал, что после начала СВО в Россию прибыли около 5,5 млн беженцев, в том числе 749 тыс. детей. Сообщается о 70 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, стоимость ущерба от преступлений украинских властей оценивается в 229 млрд рублей.

Ранее жители Белгорода рассказали, как живут и работают в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами