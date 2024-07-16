Гладков назвал число погибших жителей Белгородской области с начала СВО

В Белгородской области с начала СВО погибли свыше 200 мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

Помимо них, ранения получили свыше 1,1 тыс. человек.

В последний раз в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка и города Шебекино в Белгородской области пострадали четыре человека 16 июля.

Также Гладков рассказывал, что младенец получил ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области со стороны украинских войск. Он сообщил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего из-за действий украинских солдат в тот день пострадали четыре человека.

До этого Следственный комитет сообщал, что после начала СВО в Россию прибыли около 5,5 млн беженцев, в том числе 749 тыс. детей. Сообщается о 70 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, стоимость ущерба от преступлений украинских властей оценивается в 229 млрд рублей.

Ранее жители Белгорода рассказали, как живут и работают в условиях постоянных ракетных обстрелов.