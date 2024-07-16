Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Начальник ГШ ВС РФ отметил успехи группировки «Восток»

Начальник ГШ Герасимов отметил успехи группировки «Восток» при взятии Урожайного

close
100%
Вадим Савицкий/РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки российских войск «Восток» при взятии под контроль поселка Урожайное. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Герасимов посетил командный пункт группировки, где заслушал доклад командующего «Востока» генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ее ответственности.

«Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — подчеркнули в Минобороны.

Генерал также вручил государственные награды военным и пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в операции по взятию Урожайного.

О взятии под контроль Урожайного российское Минобороны сообщило 14 июля. После этого там началось разминирование.

Ранее Путин провел ночное совещание с Белоусовым и Герасимовым.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами