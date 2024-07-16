Начальник ГШ ВС РФ отметил успехи группировки «Восток»

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки российских войск «Восток» при взятии под контроль поселка Урожайное. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Герасимов посетил командный пункт группировки, где заслушал доклад командующего «Востока» генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ее ответственности.

«Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — подчеркнули в Минобороны.

Генерал также вручил государственные награды военным и пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в операции по взятию Урожайного.

О взятии под контроль Урожайного российское Минобороны сообщило 14 июля. После этого там началось разминирование.

Ранее Путин провел ночное совещание с Белоусовым и Герасимовым.