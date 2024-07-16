Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом информирует Минобороны РФ.

В пункте управления группировки войск «Восток» Герасимову показали образцы боевых роботизированных комплексов, которые бойцы успешно применяют во время штурмовых действий.

14 июля стало известно, что российские военные из подразделений «Востока» взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике. По информации российского оборонного ведомства, бойцами группировки также были поражены живая сила и техника украинской армии в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки, а также отражены две контратаки штурмовых подразделений.

15 июля сообщалось, что расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили как минимум шесть снарядов от РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

Ранее на СВО уничтожили израильскую радиолокационную станцию.