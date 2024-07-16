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Минобороны Литвы не убедило жителей в необходимости полигонов на границе с РФ

Kauno diena: жители Литвы выступили против создания полигонов на границе с РФ

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Janis Laizans/Reuters

Жители двух районов Литвы, граничащих с РФ, выступили против строительства военных полигонов на их территории. Об этом пишет местная газета Kauno diena.

В материале отмечается, что речь идет о Шилальском и Таурагском районах. Они находятся в непосредственной близости от Калининградской области.

По словам авторов статьи, представители министерства обороны республики провели встречу с проживающими здесь людьми. Однако чиновники не смогли убедить граждан в необходимости создать площадки для учений батальонного уровня.

«Они строят полигоны, чтобы втянуть Литву в войну», — процитировало издание одного из участников встречи.

Кроме того, жители приграничных районов обвинили сотрудников минобороны Литвы в подстрекательстве общества с целью начала вооруженного противостояния.

Журналисты обратили внимание, что недовольство граждан было вызвано не только предложением построить военные полигоны. Также люди раскритиковали центральную власть за выбор территории около Паграмантского регионального парка в качестве места для создания данных объектов, подчеркивается в публикации.

26 июня агентство ТАСС со ссылкой на советника президента Литвы Кестутиса Будриса сообщило, что Государственный совет обороны одобрил создание двух новых военных полигонов у границы с РФ. Теперь эту инициативу должен рассмотреть парламент республики.

Ранее корреспонденты узнали, сколько средств Литва планирует потратить на усиление границы с РФ в течение следующих 10 лет.

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