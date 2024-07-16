Украинский офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года экс-командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог в 9 млн гривен (более 19 млн руб.). Об этом заявил его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.

По его словам, апелляционный суд Кропивницкого согласен отпустить Червинского под залог, который необходимо внести до 4 августа. Однако при этом осужденный не сможет покинуть город, он также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими.

Адвокат отметил, что Червинский пока не готов внести такой залог.

В 2023 году издание The Washington Post сообщило, что Червинский координировал диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты, он работал на людей, подчинявшихся бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».