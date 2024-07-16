В Одессе неизвестные сожгли машину военного

Неизвестные сожгли автомобиль военного в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Live».

По данным журналистов, все произошло на улице Академика Королева. Предварительно, никто не пострадал.

Накануне в украинском городе Буске Львовской области неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата). По словам очевидцев, они услышали взрыв в ночь на 15 июля. Издание отметило, что, предварительно, никто не пострадал, но в помещении выбило окна.

До этого в городе Долина в Ивано-Франковской области Украины неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. 13 июля также сообщалось о поджоге машины украинского военного в городе Калуш Ивано-Франковской области.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. В частности во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады, на месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

Ранее в Днепре неизвестный мужчина крикнул военному фразу «Слава России».