В Кремле прокомментировали расстрел «азовцами» российского солдата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с телеканалом «Звезда» видео с расстрелом членами бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) российского солдата.

«Фашисты есть фашисты», — отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что Россия собирает доказательную базу по преступлениям Украины, в том числе со стороны «азовцев».

Видео с кадрами расстрела появилось в Telegram-канале бригады вечером 15 июля, а затем его переопубликовала пресс-служба ВСУ.

На кадрах, снятых налобной камерой украинского военного, видно, как тот идет по блиндажу после того, как в него закинули несколько гранат, что могло вызвать контузию у находившихся внутри. Мужчина замечает за углом сидящего на полу российского бойца, который не оказывает сопротивления и выглядит растерянным, приподнимает руки, словно готовый сдаться в плен. Сразу же после обнаружения украинский боец стреляет в россиянина, попадая в лоб и плечо, а затем добивает серией выстрелов в голову, не давая возможности сдаться.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военнослужащего членам «Азова» нельзя проявлять снисхождения — ответом могут быть только «тотальные казни».

Ранее СК РФ начал изучать информацию о другой казни российского военнопленного ВСУ.