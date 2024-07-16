Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские следователи изучают информацию о казни боевиками «Азова» российского солдата

СК расследует обстоятельства расстрела «азовцами» российского бойца

close
100%
Александр Максименко/РИА «Новости»

Следственный комитет начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого опубликовали в сети боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с кадрами расстрела появилось в Telegram-канале бригады вечером 15 июля, а затем его переопубликовала пресс-служба ВСУ.

На кадрах, снятых налобной камерой украинского военного, видно, как тот идет по блиндажу после того, как в него закинули несколько гранат, что могло вызвать контузию у находившихся внутри. Мужчина замечает за углом сидящего на полу российского бойца, который не оказывает сопротивления и выглядит растерянным, приподнимает руки, словно готовый сдаться в плен. Сразу же после обнаружения украинский боец стреляет в россиянина, попадая в лоб и плечо, а затем добивает серией выстрелов в голову, не давая возможности сдаться.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военнослужащего членам «Азова» нельзя проявлять снисхождения — ответом могут быть только «тотальные казни».

Он отметил, что не нужно даже рассуждать о том, что их действия нарушают Женевские конвенции. По мнению Медведева, в такой ситуации не должно быть места милосердию и добру.

Ранее СК РФ начал изучать информацию о другой казни российского военнопленного ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами