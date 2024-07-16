Российские следователи изучают информацию о казни боевиками «Азова» российского солдата

Следственный комитет начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого опубликовали в сети боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с кадрами расстрела появилось в Telegram-канале бригады вечером 15 июля, а затем его переопубликовала пресс-служба ВСУ.

На кадрах, снятых налобной камерой украинского военного, видно, как тот идет по блиндажу после того, как в него закинули несколько гранат, что могло вызвать контузию у находившихся внутри. Мужчина замечает за углом сидящего на полу российского бойца, который не оказывает сопротивления и выглядит растерянным, приподнимает руки, словно готовый сдаться в плен. Сразу же после обнаружения украинский боец стреляет в россиянина, попадая в лоб и плечо, а затем добивает серией выстрелов в голову, не давая возможности сдаться.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военнослужащего членам «Азова» нельзя проявлять снисхождения — ответом могут быть только «тотальные казни».

Он отметил, что не нужно даже рассуждать о том, что их действия нарушают Женевские конвенции. По мнению Медведева, в такой ситуации не должно быть места милосердию и добру.

Ранее СК РФ начал изучать информацию о другой казни российского военнопленного ВСУ.