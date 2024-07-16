Мать бойца СВО отдала 2 млн рублей его сослуживцам на амуницию

В Новосибирской области мать не вернувшегося со спецоперации разведчика отдала 2 млн рублей его сослуживцам. Об этом сообщает портал «Сибкрай» со ссылкой на региональное отделение Народного фронта.

Военнослужащего не стало в апреле. В память о сыне россиянка пожертвовала 2 млн рублей на закупку амуниции для других бойцов. Также она попросила отослать обратно в зону спецоперации бронежилет, который ей привезли вместе с телом сына.

В Народном фронте рассказали, что на полученные деньги закупили средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и рации на два подразделения, в одном из которых служил сын женщины. В ближайшее время груз доставят на передовую.

В июне сообщалось, что судебные приставы с января 2023 года передали министерству обороны России более 190 тыс. единиц конфискованного у нарушителей имущества. По словам главы службы Дмитрия Аристова, среди переданного есть автомобили, лодки, компьютеры, а также древесина, табак и многое другое.

В апреле стало известно об одном из первых прецедентов, когда приставы отправили на СВО машину, изъятую у жителя Пермского края, которого дважды поймали на пьяной езде. С тех пор аналогичные случаи происходили и в других российских регионах.

Ранее в Госдуме захотели упростить передачу конфискованного оружия в зону СВО.