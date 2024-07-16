Украинским чиновникам в Запорожской области приказали эвакуироваться

Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали эвакуироваться самим и эвакуировать население. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, чиновникам велели собрать семьи, уничтожить документы и подготовить все необходимое для выезда.

Лебедев также добавил, что в запорожских населенных пунктах появились похитители детей, они якобы вынуждают родителей отдать несовершеннолетних «на эвакуацию».

Подпольщик утверждает, что люди сопротивляются эвакуации и прячут своих детей.

Незадолго до этого РИА Новости со ссылкой на подполье сообщило, что за ночь российская армия уничтожила 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области. Удар пришелся по новоприбывшей группе украинских солдат в Новоандреевке.

Утром 16 июля стало известно, что объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.