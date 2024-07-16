Связанные с работой ПВО взрывы произошли на Украине

Взрывы, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), произошли в Житомирской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. Сейчас их сбивают в пределах Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 8:05 мск, воздушная тревога звучит в Житомирской, Харьковской и Киевской областях.

До этого повреждения получили объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Некоторое время назад сообщалось о взрывах в приграничной с Россией Черниговской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошел сильный взрыв.