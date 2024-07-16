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В подполье заявили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

РИА: в Запорожской области ВСУ потеряли около 50 военных после удара ВС РФ

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Alina Smutko/Reuters

Бойцы российской армии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Левадном Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости в подполье.

По данным источника агентства, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных.

В общей сложности за ночь, 16 июля, российская армия уничтожила 12 пунктов дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, отмечали подпольщики.

Накануне российские войска нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

До этого сообщалось, что российская администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под ее контроль перешли 13 населенных пунктов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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