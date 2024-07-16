В общей сложности за ночь российская армия уничтожила 12 пунктов дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявили РИА Новости в подполье.

По данным источника агентства, удар пришелся по новоприбывшей группе солдат ВСУ в Новоандреевке. Также российская армия уничтожила скопление техники в Гуляйполе.

Накануне российские войска нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

13 июля Лебедев заявлял, что российские войска подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды, которое находится неподалеку от Харькова.

До этого сообщалось, что российская администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под ее контроль перешли 13 населенных пунктов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.