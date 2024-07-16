В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Поступили 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — написал чиновник.

Некоторое время назад сообщалось о взрывах в приграничной с Россией Черниговской области Украины.

Вечером 15 июля стало известно, что одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области Украины получило повреждения, в регионе на тот момент действовала воздушная тревога.

Ночью воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской и Киевской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.