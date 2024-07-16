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Стало известно о случаях отравления солдат ВСУ «волонтерами»

Марочко: партизаны травят солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях

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Alina Smutko/Reuters

Украинское партизанское движение, не связанное с российской армией, травит солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

По его словам, случаи отравления военнослужащих едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на Харьковском и Донецком направлениях. Украинским бойцам очень не хватает питьевой воды и продуктов, поэтому им помогают волонтерские движения.

Марочко рассказал, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод ВСУ получил сильные отравления из-за употребления минеральной газированной воды, привезенной «волонтерами». Под Липцами выявлено несколько летальных случаев после употребления мясных консервов.

Эксперт добавил, что Служба безопасности Украины начала расследование случаев отравления, однако каких-либо фактов, указывающих на Россию, обнаружить не удалось.

15 июля Марочко заявлял, что российские войска за неделю отразили 35 контратак Вооруженных сил Украины. По его данным, за это время ВСУ потеряли около 9 620 военнослужащих, что на 600 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее партизаны раскрыли данные о численности гарнизона ВСУ в Херсоне.

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